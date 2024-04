Patto stabilita': Giorgetti, e' compromesso e passo in avanti su regole bilancio

'Con 27 Paesi si cerca il possibile e ragionevole' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - "Il Patto di stabilita' che e' stato approvato ieri e' sicuramente un compromesso. Non e' la proposta italiana, la proposta che il sottoscritto ha portato avanti ripetutamente in sede europea". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nell'Aula della Camera per il Def, all'indomani del voto del Parlamento europeo. "E' un compromesso - ha continuato - tra una proposta che avevamo fatto noi, e che ribadisco, a noi sembrava coerente, perche' andava a premiare gli investimenti che sono esattamente gli obiettivi politici strategici dell'Europa ripetutamente declamati, come la transizione green e digitale, e adesso si sono aggiunti anche difesa e sicurezza.

Esattamente la proposta italiana che da un anno e mezzo noi abbiamo tenuto, e abbiamo chiesto che per rispettare quegli obiettivi politici, decisi in altra sede a livello economico-finanziario, le regole di bilancio fossero coerenti per raggiungere gli obiettivi. Ma, ahime', non lo sono. Ma quando si e' in 27 discutere bisogna riuscire a ottenere quello che e' possibile e ragionevole.

Questa e' la politica, e non e' filosofia, e quello che e' stato ottenuto e' sicuramente un passo in avanti rispetto la regole di bilancio che sarebbero entrate in vigore esattamente a partire dell'anno prossimo".

