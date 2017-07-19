Panetta: tensioni globali minacciano sviluppo, Italia al fianco Africa con piano Mattei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - L'instabilita' globale e le persistenti tensioni geopolitiche stanno mettendo a rischio anni di progressi nello sviluppo e nella riduzione della poverta', con i Paesi piu' vulnerabili esposti a shock sempre piu' difficili da assorbire. E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nel suo intervento ieri a Washington al comitato per lo sviluppo della Banca Mondiale dove ha parlato a nome della constituency che comprende Albania, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Timor-Est. 'I Paesi in via di sviluppo sono particolarmente esposti, con alto debito e limitato spazio fiscale - ha detto Panetta - mentre i piu' poveri sono i meno in grado di assorbire nuovi shock. Anni di progressi nello sviluppo e nella riduzione della poverta' rischiano di essere invertiti' In questo contesto, il ruolo della Banca Mondiale diventa centrale nel fornire risposte efficaci. L'istituzione e' chiamata a 'bilanciare il sostegno immediato di fronte a crisi acute con obiettivi di sviluppo nel medio-lungo periodo', puntando su soluzioni ad alto impatto e orientate ai risultati. Un elemento chiave resta il rafforzamento del contesto favorevole alle imprese, considerato cruciale per la creazione di occupazione e crescita sostenibile. Una gestione macroeconomica solida, diritti di proprieta' sicuri, sistemi di pagamento efficienti e una regolamentazione finanziaria robusta sono indicati come fattori essenziali per mobilitare risorse e sbloccare investimenti. Determinante anche il ruolo del settore privato, attraverso strumenti come quelli offerti dalla International Finance Corporation (Ifc) e dalla Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga), ritenuti 'vitali' per creare opportunita' di investimento e ridurre i rischi per gli investitori. In questo scenario di straordinaria incertezza, l'Italia conferma il proprio impegno strategico a sostegno dello sviluppo in Africa, attraverso il cofinanziamento di progetti del World Bank Group nell'ambito del Piano Mattei. 'Sulla base della partnership avviata con Mission 300 - ha detto Panetta - l'attenzione agli investimenti nel settore idrico sara' rafforzata quest'anno, in linea con l'Anno Africano dell'Acqua e l'iniziativa Water Forward della Banca Mondiale. L'Africa e' centrale per costruire catene del valore globali resilienti nei minerali critici e nell'energia pulita, favorendo al contempo la crescita locale e la creazione di posti di lavoro. In questo contesto, l'Italia continua a sostenere l'iniziativa Resilient and Inclusive Supply-Chain Enhancement (Rise).

L'ulteriore espansione dell'ufficio della Banca Mondiale a Roma rafforzera' il cofinanziamento privato, la condivisione delle conoscenze e le partnership imprenditoriali'. 'L'Italia - ha aggiunto il governatore - continua a sostenere il lavoro della Banca Mondiale sulla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie. Apprezziamo inoltre fortemente la leadership continua della Banca Mondiale a favore della resilienza, delle riforme e della ricostruzione dell'Ucraina.

L'Italia ha gia' destinato 100 milioni di euro a sostegno del programma Economic Resilience Action dell'Ifc'. 'Spostare l'attenzione della Banca Mondiale dagli impegni finanziari ai risultati di sviluppo resta una priorita' assoluta' ha concluso Panetta.

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(RADIOCOR) 17-04-26 08:10:33 (0081) 5 NNNN