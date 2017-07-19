Panama: Usa promuovono dichiarazione congiunta contro la Cina su Canale

Per Pechino accuse sono 'completamente infondate' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Gli Stati Uniti hanno promosso un appello congiunto da parte di un gruppo di paesi della regione a sostegno di Panama nella sua disputa con la Cina sul Canale di Panama, definendo le azioni di Pechino una minaccia per tutti questi paesi. Gli Stati Uniti, che hanno gia' condannato la Cina su questa questione, hanno promosso una dichiarazione congiunta firmata da paesi con governi prevalentemente di destra: Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay e Trinidad e Tobago. Le azioni della Cina 'costituiscono un palese tentativo di politicizzare il commercio marittimo e minare la sovranita' delle nazioni' della regione, secondo la dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato Usa. 'Panama e' una pietra angolare del nostro sistema di commercio marittimo e, come tale, deve rimanere libera da indebite pressioni esterne', prosegue la dichiarazione, aggiungendo che 'qualsiasi tentativo di minare la sovranita' di Panama rappresenta una minaccia per tutti noi'. Panama ha assunto il controllo di due porti precedentemente gestiti da un conglomerato con sede a Hong Kong su questa cruciale rotta commerciale globale, a seguito di una sentenza della Corte Suprema panamense di gennaio.

Interpellato in merito alla dichiarazione promossa dagli Stati Uniti, Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha definito le affermazioni 'completamente infondate' durante una conferenza stampa.

Red-Fla-

(RADIOCOR) 29-04-26 10:22:15 (0270) 5 NNNN