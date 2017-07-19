Panama: Usa promuovono dichiarazione congiunta contro la Cina su Canale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - In merito alla domanda su chi voglia il Canale di Panama, cercando di trasformare questa via navigabile internazionale, che dovrebbe rimanere neutrale in ogni momento, nel proprio canale privato, 'credo che la risposta sia ovvia', ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, rivolgendosi a Washington. Gli Stati Uniti, 'con un'ipocrisia sconcertante, diffondono voci e calunnie indiscriminatamente', ha affermato, invitando i paesi firmatari 'a non lasciarsi accecare o manipolare da forze maligne'.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha criticato la Cina il mese scorso per aver presumibilmente fermato due navi battenti bandiera panamense in risposta all'occupazione dei due porti da parte di Panama. La Cina aveva minacciato Panama di ritorsioni, ma ha negato di aver fermato le navi, accusando gli Stati Uniti di aver inventato le accuse. 'Le autorita' cinesi competenti stanno conducendo normali ispezioni delle navi, in conformita' con le leggi e i regolamenti applicabili', ha dichiarato Lin Jian quest'oggi, aggiungendo che Pechino 'difendera' fermamente' gli interessi cinesi.

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(RADIOCOR) 29-04-26 10:26:46 (0272) 5 NNNN