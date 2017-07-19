Pagamenti: Teha, transazioni cashless 2025 oltre 500 mld in Italia ma ancora indietro

Cashless Society Index: Paese sotto media Ue al 21/mo posto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - Nel 2025 in Italia i pagamenti digitali hanno superato i 500 miliardi di euro, triplicando il valore registrato nel 2015 e arrivando a rappresentare il 26,6% del Pil, con una crescita media del 9,5% negli ultimi tre anni. Nonostante questi progressi, il Paese rimane sotto la media europea: occupa infatti il 21esimo posto nel 'Cashless Society Index 2026', con 181,4 transazioni pro-capite, rispetto alle 246,8 della media Ue (dove il transato e' pari al 31,6% del Pil). E' quanto emerge dal Rapporto 2026 della Community Cashless Society di Teha Group, che sara' presentato il prossimo 26 marzo a Cernobbio.

La filiera dei pagamenti senza contante vale per l'Italia 17,7 miliardi di fatturato, registrando una crescita dell'85,3% in dieci anni, e conta 34.600 occupati. Nel Cashless Society Index 2026 l'Italia quest'anno perde una posizione rispetto all'anno precedente, rimanendo distante dai principali benchmark europei: Germania (10), Spagna (12) e Francia (16). Il paese, inoltre, e' al 31esimo posto su 144 economie mondiali per incidenza del cash in circolazione sul Pil (11,5%), un valore superiore alla media europea (9,8%) e piu' elevato rispetto alle principali aree geografiche. 'La maggiore circolazione di contante - evidenzia il report - incide negativamente sulla tracciabilita' delle transazioni e contribuisce a rafforzare dinamiche di economia sommersa, che per il terzo anno consecutivo registrano un peggioramento (+7,5%), riportando il fenomeno su livelli superiori al periodo pre-pandemico'.

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(RADIOCOR) 14-03-26 15:44:25 (0368) 5 NNNN