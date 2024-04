Pagamenti: la Lombardia guida l'Italia 'cashless', si amplia divario con Sud

Studio Ambrosetti, 'maglia nera' per la Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - L'Italia e' ancora un paese a due velocita' nella transizione verso il cashlass. La Lombardia con Milano traina il Paese mentre il Centro-Italia e' immobile (a parte Firenze) e il Sud e' in grande ritardo, a parte il balzo in avanti di Abruzzo e Molise grazie a piu' servizi di home banking e maggior presenza di banda larga. Al Nord pero' arretrano Emilia-Romagna e Liguria, a causa del calo dell'e-commerce e una minor disponibilita' di banda larga. E' la fotografia che emerge dall'analisi 'Verso la Cashless Society: Regional e Metropolitan Cities Cashless Index' di The European House - Ambrosetti Il Regional Cashless Index 2024 conferma il primato - per il settimo anno consecutivo - della Lombardia, seguita dal Trentino-Alto Adige e dalla Valle d'Aosta. Basilicata e Calabria chiudono la classifica posizionandosi alle ultime posizioni. Le regioni del Nord si trovano tutte nella top ten (a eccezione della Liguria), mentre tutte le regioni del Mezzogiorno si trovano nella seconda meta' della classifica, ad eccezione della Sardegna che conferma il suo posizionamento, come nella scorsa edizione, al nono posto e l'Abruzzo, il quale - guadagnando quattro posizioni rispetto alla scorsa edizione - si colloca al decimo posto. L'analisi del gap relativo al punteggio tra la 'best performer' (la Lombardia) e la 'worst performer' (la Calabria) evidenzia un ulteriore ampliamento dei divari regionali: il valore ha raggiunto il 51,8%, il dato piu' alto dall'inizio della rilevazione dell'Indice, aumentando solo nell'ultimo anno di +10,5 punti percentuali.

