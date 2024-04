Pagamenti: la Lombardia guida l'Italia 'cashless', si amplia divario con Sud -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - "Questi risultati indicano che l'attitudine dei cittadini verso i pagamenti cashless sta cambiando anche grazie al potenziamento delle infrastrutture: la banda larga favorisce la tendenza a rinunciare al contante quando e' possibile effettuare pagamenti cashless che permettono di risparmiare tempo", commenta Lorenzo Tavazzi, senior partner e responsabile area Scenari e Intelligence di The European House - Ambrosetti. "Risulta quindi fondamentale incentivare lo sviluppo della connettivita' del Paese con l'obiettivo di agevolare la transizione verso un modello europeo che vede nel cashless il futuro dei pagamenti".

Piu' nel dettaglio, secondo il report, la Lombardia consolida la sua posizione di guida del Paese con un punteggio pari a 8,26 su una scala crescente da 1 a 10, e Milano rappresenta la leadership in Italia. Il Trentino-Alto Adige ha guadagnato 4 posizioni rispetto al 2023 trainato da due fattori chiave: una maggior percentuale di famiglie con accesso alla banda larga e una crescita dell'e-commerce. Al contrario, l'Emilia-Romagna ha perso 5 posizioni scivolando verso il basso della classifica. Peggiora anche la Liguria, che perde 4 posizioni (15/mo posto). Lieve il miglioramento del Veneto che sale di un posto in ottava posizione. Tra le Regioni del Centro, la migliore posizione e' quella del Lazio (quinto posto), sebbene in arretramento di una posizione. Sono tutte negative invece le performance delle altre Regioni: Toscana (11/mo posto), Marche (14/mo) e Umbria (12/mo). Le performance peggiorano man mano che si scende verso il Sud.

La Sardegna si differenzia confermando la nona posizione, cosi' come l'Abruzzo, che avanza di 4 posti ed e' decimo. Il Molise ha guadagnato (dal 18/mo al 13/mo posto) grazie a un maggior utilizzo quotidiano di Internet e a un maggior numero di famiglie con accesso alla banda larga. A livello di citta' metropolitane il divario Nord-Sud e' ancora piu' evidente: Milano e Reggio Calabria presentano una differenza del 195% per i servizi di home banking e del 194% se si considera il numero di Pos ogni mille abitanti; Firenze e Catania presentano una differenza del 1.258% per valore delle transazioni pro-capite su PagoPA.

com-dim

