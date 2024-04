Pagamenti: Ambrosetti, cashback selettivi e scontrini digitali per ridurre contante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - Quattro livelli di proposte per promuovere la transizione verso la Cashless Society. E' il contributo che la Community Cashless Society, la piattaforma creata nove anni fa da The European House-Ambrosetti, da alle istituzioni in occasione della nono forum in corso a Cernobbio. Per quanto riguarda i cittadini, la proposta e' di introdurre un cashback 'selettivo' sui settori a piu' alta evasione quali, ad esempio, commercio, turismo, Terzo Settore, agroalimentare, servizi alle persone, logistica e trasporti, con un particolare focus in quest'ultimo caso sulla mobilita' urbana (TPL e sosta). Per gli esercenti, l'idea e' invece quella di prevedere degli incentivi per la digitalizzazione legati all'aumento del transato cashless nella propria attivita', come la previsione di soglie di fatturato cashless oltre i quali e' possibile accedere al godimento di determinati vantaggi fiscali e l'introduzione di meccanismi premianti. Per le aziende, la proposta e' di favorire l'integrazione dei pagamenti cashless e promuovere l'accesso a piattaforme e-commerce B2C/B2B tramite l'attivazione di processi di comunicazione e sensibilizzazione sui benefici associati alla diffusione dell'e-commerce. Infine, piu' in generale, il Sistema-Paese deve fare leva sulla sostenibilita' per promuovere i pagamenti cashless creando, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria, le condizioni normative e legali per dematerializzare l'erogazione dello scontrino cartaceo.

Infine, si propone di riportare il limite di utilizzo del contante a 1.000 Euro come misura antiriciclaggio.

