Pa: Centro Rep, nei capoluoghi di provincia solo 20,3% dipendenti lavora in smart

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - Nei Comuni capoluogo di provincia il 20,3% dei dipendenti a tempo indeterminato lavora in modalita' agile. Il dato indica che lo smart working e' ormai presente nelle amministrazioni locali, anche se non ancora pienamente consolidato come modello organizzativo diffuso. E' quanto emerge da un'analisi del Centro di Ricerca sugli Enti Pubblici (Centro Rep) dedicata alla 'Geografia del lavoro agile nella PAalocale: il caso dei Comuni capoluogo di provincia', realizzata nell'ambito delle attivita' di monitoraggio sulla capacita' amministrativa delle Pa. Secondo questa analisi, emerge una situazione disomogenea. Alcuni Comuni presentano livelli molto elevati di utilizzo del lavoro agile: in testa alla classifica si collocano Bologna (47,2%) e Terni (45,1%), seguite da Bergamo (42,3%), Genova (41,9%), Arezzo (41,9%), Firenze (41,7%) e Milano (40,3%). In queste amministrazioni quasi la meta' del personale svolge parte della propria attivita' lavorativa in modalita' agile. All'estremo opposto si registrano casi in cui e' ancora poco diffuso. Alcuni Comuni presentano percentuali inferiori all'1% e oltre un quarto dei capoluoghi di provincia (26,8%) non ha attivato alcuna posizione di smart working.

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