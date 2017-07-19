Pa: Centro Rep, nei capoluoghi di provincia solo 20,3% dipendenti lavora in smart -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - Inoltre, dallo studio di Centro Rep emerge anche un forte divario territoriale: nei Comuni del Nord Italia la quota di dipendenti in smart working raggiunge il 27,8%, mentre scende al 16,1% nel Centro e all'8,8% nel Sud. A livello regionale i valori piu' significativi si registrano in Liguria (35,8%), Lombardia (33,5%) e Trentino-Alto Adige (33,5%), mentre nel Mezzogiorno la diffusione risulta molto piu' limitata, con percentuali particolarmente basse in regioni come Basilicata (0,5%) e Sicilia (1,2%). Un ulteriore elemento riguarda la dimensione demografica degli enti: nei grandi Comuni, quelli con oltre 250mila abitanti, il lavoro agile coinvolge il 24,8% dei dipendenti, mentre la quota scende al 17,1% nei Comuni medi e al 4,6% nei Comuni piu' piccoli. Un dato che suggerisce che la diffusione dello smart working e' strettamente legata alla capacita' organizzativa e tecnologica delle amministrazioni. Secondo Centro Rep, infatti, le differenze osservate tra territori e tra enti di dimensione diversa indicano che l'adozione del lavoro agile non dipende soltanto dal quadro normativo, quanto soprattutto dalla disponibilita' di infrastrutture digitali, competenze gestionali e modelli organizzativi adeguati. Per ridurre le disparita' territoriali, Centro Rep sottolinea l'importanza di intervenire su alcune leve fondamentali quali: potenziamento della digitalizzazione degli enti locali, sviluppo delle competenze organizzative e manageriali, integrazione del lavoro agile nella programmazione strategica e nei sistemi di performance, e maggiore supporto organizzativo alle amministrazioni di dimensioni piu' ridotte.

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