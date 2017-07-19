Oxfam: in 2025 compensi ceo aumentati 20 volte piu' velocemente dei salari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mag - Nel 2025, le remunerazioni degli amministratori delegati delle piu' grandi corporation del mondo sono aumentate, in media, dell'11% in termini reali, mentre a livello globale il salario medio reale e' cresciuto di appena lo 0,5%. E' quanto emerge dallo studio pubblicato da Oxfam e dall'International Trade Union Confederation, in occasione della Festa dei lavoratori e che ha preso in esame 1.500 aziende di 33 Paesi, per cui erano disponibili le informazioni sugli emolumenti percepiti dagli ad dal 2019 al 2025. Con uno sguardo di medio periodo, l'andamento divergente tra i compensi del top management d'impresa e le paghe dei lavoratori ha assunto proporzioni gigantesche. Tra il 2019 e il 2025 - anni che hanno visto susseguirsi la crisi pandemica, quella energetica e lo shock inflattivo - il compenso medio degli AD e' cresciuto, in termini reali, del 54%, mentre il salario medio globale si e' contratto del 12%. Tenendo conto della contrazione, rispetto al 2019, del salario medio reale in ciascun anno tra il 2020 e il 2025, un lavoratore medio risulta aver lavorato gratuitamente per 108 giornate a tempo pieno nei sei anni presi in esame. L'anno scorso, un amministratore delegato ha incamerato, in media, 8,4 milioni di dollari tra stipendio e bonus, in aumento rispetto ai 7,6 milioni di dollari del 2024. Una cifra che - sottolinea l'analisi - un lavoratore medio globale potrebbe guadagnare in 490 anni. Sempre nel 2025 quattro corporation, tra cui Blackstone, Broadcom e Goldman Sachs, hanno dichiarato di aver corrisposto ai propri amministratori delegati piu' di 100 milioni di dollari.

Complessivamente, i 10 amministratori delegati piu' pagati al mondo hanno ricevuto compensi per oltre 1 miliardo di dollari.

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(RADIOCOR) 01-05-26 09:00:00 (0148) 5 NNNN