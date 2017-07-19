Orsini: tutte parti politiche pensino a bene Paese, no a campagna elettorale permanente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - "Credo che in un momento come questo tutte le parti politiche, in modo responsabile, debbano pensare a una cosa sola: il bene del Paese. E il bene dell'Italia si fa costruendo alcune misure che servono al nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato durante il convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure. "Con quello che ci sta succedendo intorno, non e' tempo per pensare di entrare in campagna elettorale, di avere un anno di campagna elettorale permanente", ha detto il numero uno degli industriali, sottolineando che "abbiamo bisogno di stabilita', noi stiamo chiedendo da tempo di avere un piano industriale per il Paese. Non possiamo pensare di sfrondare ogni giorno un piano industriale che noi serve per avere una reputazione e per continuare a essere quello che siamo, un'eccellenza nel mondo". Orsini ha sottolineato che Confindustria, dal canto suo, c'e': "Ci mettiamo in gioco, faremo la nostra parte, stiamo incontrando anche i sindacati, stiamo lavorando insieme su alcuni capitoli. Su alcuni siamo d'accordo, su alcuni no, ma sicuramente Confindustria ci sara'", ha detto.

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(RADIOCOR) 17-04-26 10:49:53 (0248) 5 NNNN