OpenAI: prevede aumento organico da 4.500 a 8.000 dipendenti entro 2026 (FT)

Per contrastare Anthropic PBC e Google di Alphabet Inc.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - OpenAI prevede quasi il raddoppio dell'organico entro la fine del 2026 per contrastare la concorrenza di aziende come Anthropic PBC e Google di Alphabet Inc. L'azienda produttrice dell'assistente virtuale ChatGPT cerchera' di aumentare il proprio organico da circa 4.500 a circa 8.000 dipendenti, ha affermato il Financial Times, citando due fonti a conoscenza diretta della questione che non hanno rivelato l'identita'. OpenAI non ha risposto a una richiesta di commento. Le nuove assunzioni lavoreranno soprattutto nei settori dello sviluppo prodotto, dell'ingegneria, della ricerca e delle vendite, secondo quanto riportato. OpenAI ha acquisito nuovi uffici a San Francisco per far fronte al crescente numero di dipendenti, portando la sua presenza in citta' a oltre 1 milione di piedi quadrati.

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(RADIOCOR) 21-03-26 15:11:09 (0324) 5 NNNN