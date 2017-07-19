Nucleare: Urso, occorre partire subito per consentire negli anni sostituzione gas
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Per cercare di slegarci dalla dipendenza energetica dalle aree di crisi serve "piu' energia da rinnovabili e nucleare di nuova generazione insieme, ben sapendo che occorre partire da subito per consentire nell'arco degli anni che il nucleare di nuova generazione si sostituisca anche all'energia prodotta con il gas". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel punto stampa a margine di un evento bilaterale Italia-Grecia a Palazzo Piacentini.
vmg.
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