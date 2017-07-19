Nucleare: Siclari, non e' piu' prospettiva lontana ma realta' in rapida evoluzione

'Ruolo Ispra sara' cruciale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - "Il ritorno del nucleare nell'agenda energetica italiana non e' piu' uno scenario di prospettiva lontana, ma una realta' normativa e pianificatoria in rapida evoluzione". Lo ha affermato Maria Siclari, coordinatore della Consulta degli esperti Isin e direttore generale Ispra, all'evento "Transizione Energetica e l'Industria del Nucleare 2026", organizzato da Il Sole24Ore. "L'Ispra accoglie con senso di responsabilita' istituzionale l'apertura di questa stagione, consapevole che il proprio ruolo, tecnico, scientifico e di garanzia pubblica, sara' cruciale per la sua corretta attuazione. Il disegno di legge delega in materia di energia nucleare, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2024, e le previsioni contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima delineano un quadro ambizioso, che punta a reintrodurre la produzione nucleare entro il 2035-2045, in un mix energetico che contempli tecnologie di quarta generazione e reattori modulari di piccola taglia', ha aggiunto. "Si tratta di un passaggio che impone scelte di sistema radicate nella consapevolezza dei tempi, dei costi e, soprattutto, delle condizioni di sicurezza che devono essere preliminarmente garantite anche attraverso la costruzione di una struttura regolamentare che preceda e guidi i processi autorizzativi.

Per la prima volta il Pniec 2024 fa riferimento a una possibile integrazione del nucleare con le fonti rinnovabili, attribuendo un valore strategico all'inserimento del nucleare in un piano integrato che contempla, al contempo, la crescita massiccia delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale".

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