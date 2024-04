Nucleare: Monti (Ain), impatto Ue pari al 3-3,5% dell'intero Pil comunitario

Garantisce 25% domanda elettrica europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - Il presidente dell' Ain, Associazione italiana nucleare, Stefano Monti, intervenendo oggi alla Camera all'audizione convocata dalle commissioni Ambiente e Attivita' produttive sul ruolo dell'energia nucleare ha auspicato il sostegno, anche finanziario, all'estensione di vita degli impianti esistenti, alla costruzione di nuove centrali e al rapido dispiegamento di reattori avanzati, compresi i piccoli reattori modulari, mantenendo i piu' alti livelli di sicurezza e protezione dell'ambiente e delle popolazioni. ' E' rilevante - ha osservato - che anche l'Italia, sebbene al momento non dotata di impianti nucleari di potenza, riconosca l'importanza di mantenere in esercizio e in sicurezza le attuali centrali nucleari, che nella sola Europa garantiscono quasi il 25% della domanda elettrica e circa la meta' di quella decarbonizzata.

Si tratta di un potenziale business di svariate centinaia di miliardi di euro dal quale il sistema industriale nucleare italiano non puo' e non deve rimanere fuori'.

Per fornire una idea di massima dell'impatto dell'energia nucleare, ha quindi precisato in una nota diffusa al termine dell'audizione, sull'economia di una regione sviluppata come l'Ue, che ha un parco centrali nucleari di circa 120 GWe, "si consideri che il settore nucleare supporta 1,1 milioni di lavoratori dei quali il 47% sono di elevata formazione e professionalita' e che il Pil generato nell'Unione europea dal settore nucleare e' pari al 3-3,5% dell'intero PIL Ue (piu' di 500 miliardi di euro all'anno)".

Il presidente dell'Ain ha concluso: "Unitamente alle rinnovabili, l'energia nucleare si candida dunque a diventare la spina dorsale della transizione energetica in tutto il mondo. L'Italia con le sue capacita' e competenze di livello internazionale e con un adeguato supporto dello Stato sara' senz'altro in grado di intercettare tutte le possibilita' che si stanno aprendo nel settore nucleare nel mondo, in Europa e, in prospettiva, in Italia".

