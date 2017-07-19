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            Natuzzi: il 28 aprile Urso incontra rappresentanti di Regione Puglia e Basilicata

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Il 28 aprile e' in programma un incontro promosso e presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata nei cui territori sono situati gli stabilimenti produttivi del Gruppo Natuzzi. Il confronto ha l'obiettivo, spiega la nota, di coordinare un'azione sinergica delle istituzioni nella gestione della crisi aziendale.

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            (RADIOCOR) 23-04-26 19:32:49 (0788) 5 NNNN

              


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