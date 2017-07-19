Natuzzi: il 28 aprile Urso incontra rappresentanti di Regione Puglia e Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Il 28 aprile e' in programma un incontro promosso e presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata nei cui territori sono situati gli stabilimenti produttivi del Gruppo Natuzzi. Il confronto ha l'obiettivo, spiega la nota, di coordinare un'azione sinergica delle istituzioni nella gestione della crisi aziendale.

Com-Sim

(RADIOCOR) 23-04-26 19:32:49 (0788) 5 NNNN