Musk: paghera' gli stipendi del personale Tsa non retribuito da due mesi

In corso il loro secondo sciopero in sei mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Elon Musk, l'uomo piu' ricco del mondo, si fara' carico degli stipendi degli agenti della Transportation security administration (Tsa) statunitense durante il loro secondo sciopero non retribuito in sei mesi, a causa del prolungato blocco dei finanziamenti federali. L'impasse sul bilancio per i finanziamenti all'agenzia madre della Tsa, il Dipartimento per la sicurezza interna, e' giunta alla quinta settimana.

Gli addetti ai controlli di sicurezza e altro personale della Tsa rischiano di perdere il secondo stipendio completo entro pochi giorni, ma sono sotto pressione per presentarsi al lavoro, dato che i tempi di attesa ai controlli in alcuni aeroporti si protraggono per ore. Compagnie aeree e agenzie di viaggio affermano che le assenze tra i circa 50mila agenti della sicurezza aeroportuale della Tsa potrebbero aumentare in questo fine settimana. Secondo i dati federali, il personale della Tsa guadagna in media 61mila dollari all'anno. Gli aeroporti stanno organizzando raccolte di cibo e accettando donazioni per gli addetti ai controlli di sicurezza a causa della parziale chiusura del governo statunitense.

Com-Pan

(RADIOCOR) 21-03-26 17:01:00 (0367) 5 NNNN