Mondiali 2026: Allianz Trade, contribuiranno a Pil Nord America per 9,1 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - La Fifa World Cup 2026, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, potrebbe contribuire per circa 9,1 miliardi di dollari al PIL nordamericano durante il periodo della competizione tra giugno e luglio, principalmente attraverso turismo, ospitalita', trasporti e servizi correlati. E' quanto emerge da una ricerca di Allianz Trade. Gli Stati Uniti - dove si terranno 78 delle 104 partite del torneo - dovrebbero ottenere 6,1 miliardi di dollari di contributo al Pil, equivalenti a circa +0,1 punti percentuali di crescita.

Citta' ospitanti come New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas e Miami dovrebbero beneficiare di un aumento degli arrivi internazionali, di una maggiore domanda alberghiera e di una crescita della spesa nei settori hospitality, retail e intrattenimento. Tuttavia, limiti di capacita' dei trasporti ed effetti di 'crowding-out' potrebbero ridurre l'impatto economico complessivo. Allianz Trade stima per il Messico un incremento del Pil pari a circa 1,7 miliardi di dollari (circa +0,3%) e per il Canada di circa 1,3 miliardi (+0,2%).

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(RADIOCOR) 14-06-26 10:30:35 (0126) 5 NNNN