Mondiali 2026: Allianz Trade, contribuiranno a Pil Nord America per 9,1 mld -2

Ricadute positive anche per aziende italiane legate a Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Stringendo la lente sui settori, la spesa legata al turismo raggiungera' circa 8 miliardi di dollari in Nord America, di cui 6,8 miliardi provenienti da visitatori internazionali e 1,2 miliardi dal turismo domestico, al netto degli effetti di 'crowding-out'. Anche la spesa pubblica per la sicurezza contribuira' all'attivita' economica complessiva. Al contrario, i benefici infrastrutturali dovrebbero essere piu' limitati. Anche se la nazionale italiana non partecipera' alla Fifa World Cup 2026, le aziende del Paese potrebbero avere delle ricadute positive. Nel 2025, le esportazioni italiane di beni hanno raggiunto circa 79 miliardi di dollari verso gli Stati Uniti, 7 miliardi verso il Canada e 7 miliardi verso il Messico: in totale, oltre 92 miliardi di dollari di esportazioni annuali verso i tre Paesi ospitanti.

Gli Stati Uniti rappresentano da soli il secondo mercato di esportazione dell'Italia a livello globale e di gran lunga il principale al di fuori dell'Europa. Cosi', alcuni settori del manifatturiero italiano sono ben posizionati per beneficiare indirettamente del rafforzamento della domanda e dei consumi.

Macchinari, food & beverage, arredamento, design, beni di lusso e attrezzature per l'hospitality sono tra i comparti piu' esposti alla domanda nordamericana. Le esportazioni italiane di bevande verso gli Stati Uniti hanno superato i 3 miliardi di dollari e oltre 600 milioni verso il Canada nel 2025, mentre l'export di mobili verso i tre Paesi ospitanti ha superato complessivamente i 2,2 miliardi di dollari.

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(RADIOCOR) 14-06-26 10:40:17 (0127) 5 NNNN