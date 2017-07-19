Molise: presentato bando per sostegno e accompagnamento a start up innovative -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - Il bando finanzia programmi di investimento con spesa minima di 75.000 euro nei settori del sistema agroalimentare, delle industrie culturali, turistiche e creative, delle scienze della vita, dell'ICT e delle tecnologie a supporto della transizione ecologica e digitale. Sono previsti interventi per prototipi, prodotti pilota, test e validazioni in ambienti reali, con particolare attenzione a supercalcolo, tecnologie quantistiche, blockchain, intelligenza artificiale, cybersicurezza, big data e cloud, oltre a soluzioni innovative applicate ad agroalimentare, salute, turismo e sostenibilita' ambientale. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di sovvenzione fino al 50% delle spese ammissibili, per un contributo massimo di 400.000 euro per progetto.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-03-26 16:21:26 (0366)PA 5 NNNN