Molise: popolazione in calo con 814 residenti (-0,5%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Molise, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 1.561 (-100 rispetto al 2023). I nati stranieri sono in aumento. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-55 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' diminuito dal 13,6 al 13,5 per mille.

Il maggior decremento si registra nella provincia di Isernia.

Le donne sono il 50,4% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 2mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 48,2 a 48,4 anni. Campobasso e' la provincia piu' giovane (48,3 anni), Isernia e' la piu' anziana (48,7 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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