Mobilita': Ghezzi (Assolombarda), startup centrali, generano ricavi e lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Nel 2022, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, le startup innovative italiane attive nei settori legati alla mobilita' hanno generato 204,7 milioni di euro di valore della produzione e 33,2 milioni di valore aggiunto, rispettivamente in aumento del 45% e del 16% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dalla ricerca condotta su un campione di 836 startup e presentata da Gioia Ghezzi, vicepresidente di Assolombarda con delega a infrastrutture, mobilita' e smart city, durante la Milano-Torino-Genova Mobility Conference 2024 in corso a Milano. L'analisi ha registrato anche un deciso incremento nell'occupazione, con piu' di 2.000 dipendenti, che rappresentano quasi il 10% dei posti di lavoro di tutte le startup innovative. Un sistema che, solo nel 2022, ha rilevato un'importante iniezione di capitali nelle startup della mobilita', con 88,5 milioni di euro di investimenti. 'Per sostenere la crescita di un mercato della mobilita' innovativa e sostenibile, lanciamo anche la call for startup di MCE4x4, l'iniziativa di open innovation volta a promuovere momenti di incontro tra startup e imprese corporate al fine di favorire lo sviluppo di nuove partnership e nuove collaborazioni e che si svolgera' il 9 ottobre", ha detto Ghezzi, spiegando che "l'obiettivo e' guardare in ottica ecosistemica al nordovest del Paese, in cui risiedono il 35% delle startup italiane attive nel campo della mobilita' e centro nevralgico delle imprese manifatturiere del Paese'. In questo scenario, le startup della mobilita' della Lombardia e della Liguria, in base alle evidenze del rapporto documentate da Ghezzi, sono risultate piu' attive nel campo della 'logistics', mentre quelle piemontesi sono specializzate in 'deep tech' ed 'energy'. In questi territori e' stata, inoltre, rilevata una percentuale maggiore di startup con aumenti di fatturato e dipendenti tra 2021 e 2022; anche il fenomeno del corporate venture capital risulta particolarmente rilevante: il 37% delle startup e' partecipato da corporate (contro il 31% riscontrato a livello nazionale).

