M.O: Rixi, dobbiamo fare presto, rischio costi energia alti anche con riapertura Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova 17 apr - "Non dobbiamo usare il prossimo anno per fare le cose, dobbiamo usare i prossimi venti giorni per fare le cose". Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e del Trasporti, intervenendo al convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure.

"Sbagliamo se pensiamo che questa ondata sui costi del carburante sia un tema che dura pochi mesi. Anche con una riapertura rapida dello stretto di Hormuz gli effetti si sentiranno a lungo", perche' "i costi non diminuiranno in modo strutturale con una riapertura di Hormuz" e "il rischio e' che i prezzi restino piu' alti di quello che erano prima del conflitto", ha detto Rixi. Parlando del dibattito in corso sull'opportunita' meno di riaprire al gas russo, Rixi ha detto che "se non abbiamo da sostituire 20 milioni di metri cubi di gas della Russia la cosa che puo' succedere e' che diamo vita a spirale inflattiva sui carburanti". Per il viceministro e' centrale "sollevare a tutti i livelli il tema del mantenimento della sostenibilita' del sistema logistico nazionale. La scommessa e' di avere scali marittimi da poter gestire in qualunque situazione, in condizioni di qualsiasi genere per reagire a qualsiasi cambiamento politico in atto", ha detto.

Ars.

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