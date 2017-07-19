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            Mit: via a tre gare per la continuita' territoriale con la Sardegna via mare

            Termine 1 luglio. Durata 60 mesi piu' 36 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Il ministero delle Infrastrutture comunica in una nota che sono state indette tre procedure di gara nel settore del trasporto marittimo (passeggeri, veicoli e merci) per la continuita' territoriale con la Sardegna e fra le isole maggiori. Le procedure riguardano i collegamenti: Genova-Porto Torres; Napoli-Cagliari-Palermo; Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Il termine per le offerte e' il 1 luglio 2026.

            Le concessioni avranno una durata di 60 mesi, prorogabili di ulteriori 36 mesi.

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