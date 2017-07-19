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            Mit: riunisce il Cism su sicurezza navi e tutela marittimi in Medio Oriente

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (Cism) si e' riunito presso il Ministero delle Infrastrutture per affrontare le principali criticita' legate alla sicurezza marittima in uno scenario internazionale sempre piu' instabile, con particolare attenzione anche alla tutela del personale imbarcato. Lo comunica il Mit in una nota, informando che all'incontro, presieduto dal viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, hanno partecipato i rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto, del ministero degli Affari Esteri, del ministero della Difesa, del ministero dell'Interno, del ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comando Operativo di Vertice Interforze, delle principali associazioni dell'armamento nazionale e sindacali di riferimento. 'Al centro della discussione - riferisce la nota - la crisi in corso in Medio Oriente, con particolare riferimento alle ripercussioni sulla sicurezza della navigazione commerciale e sulle condizioni operative degli equipaggi'.

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