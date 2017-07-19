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            Mimit: mercoledi' Urso riceve Commissario all'industria Se'journe'

            Insieme incontreranno associazioni imprenditoriali italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrera' mercoledi' a Roma il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per l'industria Ste'phane Sejourne', per un confronto bilaterale sui principali dossier europei in materia di competitivita'. Lo rende noto il Mimit.

            Urso e il suo ospite incontreranno successivamente le principali associazioni imprenditoriali italiane in occasione di una tavola rotonda intolata 'Industria e competitivita': la sfida europea dell'Industrial Accelerator Act'.

            com-Ggz

            (RADIOCOR) 06-04-26 12:21:24 (0128) 5 NNNN

              


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