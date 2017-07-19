Mimit: inaugurata la mostra dedicata all'Associazione italiana delle aziende familiari

Urso: 'Punto di forza del nostro sistema produttivo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - E' stata inaugurata oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy la mostra dedicata all'Associazione italiana delle aziende familiari (Aidaf). All'evento hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la presidente di Aidaf, Cristina Bombassei, e l'imprenditore Enrico Falck, figlio del fondatore di Aidaf, Alberto Falck.

'Le imprese familiari rappresentano un tratto distintivo del sistema produttivo del nostro Paese: nel corso delle generazioni hanno saputo valorizzare l'identita' delle aziende e dei territori, competendo con successo nel mondo', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. 'Il sistema Italia e' piu' resiliente e reattivo proprio grazie al tessuto delle imprese familiari, che costituiscono un elemento di forza. Piu' capaci di cogliere il cambiamento e di adattarsi, diversificando prodotti e mercati, sono protagoniste anche dei marchi storici italiani, con cui abbiamo aperto le celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy celebrando il traguardo simbolico di mille marchi registrati: mille imprese, in gran parte familiari, espressione di un sistema che coniuga identita' e innovazione'.

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(RADIOCOR) 05-05-26 19:12:26 (0740) 5 NNNN