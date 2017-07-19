Milano: Orsini, piu' di 10 miliardi di investimenti fermi, fare presto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Visto che si e' parlato molto anche del caso Milano: oggi noi abbiamo fermi piu' di 10 miliardi di investimenti su quella citta'. Abbiamo piu' o meno 150 progetti, di cui 10 sono oggi oggetto di indagini. Ma per gli altri 140 progetti, chi e' che non firma e non da' le concessioni?". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel suo intervento all'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare. C'e' un tema, ha rimarcato Orsini, di "responsabilita', di non mettere a terra i progetti, bisogna che lo cominciamo a dire. Il grande fil rouge che" spiega "la capacita' di non mettere a terra le cose si chiama burocrazia".

"Se avessi la dotazione di investimento investirei su Milano oggi? Io credo in Milano, ci ho vissuto, e' una citta' bellissima. Abbiamo venduto Milano nel mondo come la citta' italiana europea. Io dico: ma signori non e' che possiamo bloccare Milano. Fate presto perche' io credo che se continuiamo in questo modo vuol dire farsi male da soli".

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