Migranti: Meloni, Europa dice chiaramente che Italia ha ok per centri Albania

Temo che non cesseranno ordinanze contro centri Albania (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - "Anche in questo Consiglio, torneremo a parlare di immigrazione. Oggi, come non mai, c'e' ampio consenso tra gli Stati membri sulla linea politica da seguire in ambito migratorio, tanto a livello di legislazione interna che di dimensione esterna. Sono particolarmente fiera del fatto che stia prendendo corpo un pacchetto di norme importantissime, che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto, lavorando per costruire su di esse il piu' ampio consenso possibile: la revisione del concetto di Paese terzo sicuro, l'adozione di una lista europea di Paesi di origine sicuri, con la possibilita' di designare Paesi di origine sicuri con eccezioni territoriali e personali e, a breve, la revisione del Regolamento rimpatri con la previsione esplicita degli hub per i rimpatri in territorio extra-Ue". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Senato, nelle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "In sostanza - aggiunge la premier - oggi l'Europa ci dice chiaramente, e nero su bianco, che il Governo italiano ha tutto il diritto a far funzionare i centri in Albania, proprio perche' il meccanismo che abbiamo messo a punto e' pienamente in linea con il diritto internazionale ed europeo. Anche se temo che per alcuni non bastera' neanche questo, e che non cesseranno le ordinanze di revoca dei trattenimenti in Albania".

vmg-fil.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-03-26 11:41:24 (0322)GOV,EURO 5 NNNN