Metalmeccanica: Federmeccanica, in 2025 produzione -0,9%, auto -11,1% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - Nel quarto trimestre, la produzione metalmeccanica si e' ridotta (dello 0,8% rispetto al terzo (+1,6%); nel confronto tendenziale e' salita del 2,5%, dopo il +3,2% del terzo trimestre, ma senza completo recupero della perdita di produzione dei primi due trimestri. Il peggioramento e' stato condizionato dalla ridotta fabbricazione di Autoveicoli e rimorchi, accompagnata dalle contrazioni di Prodotti metallo (-1,1%), Macchine e apparecchi elettrici (-0,6%) e Macchine e apparecchi meccanici (-0,5%); in aumento Metallurgia (+3%), Computer, apparecchi radio-tv e strumenti di precisione (+1,9%) e Altri mezzi di trasporto (+1,6%). Nell'Ue, nel 2025, la produzione metalmeccanica e' rimasta stabile (+0,2%): Francia +2,2%, Spagna +0,3%, Germania -1,9%. Nel 2025 e' cresciuto anche l'import italiano, con un saldo positivo della bilancia commerciale di 52,1 miliardi. Forte la crescita dei valori medi unitari. Nell'Ue l'export e' sceso solo verso la Francia (-0,2%); i flussi diretti sui mercati esterni vedono gli Usa, con quota del 10,4%, come secondo mercato per i nostri prodotti, con un incremento annuo dell'1,8%, grazie ai Mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli (-18,5%). Quanto alle prospettive delle imprese associate a Federmeccanica: il 28% (come nella scorsa indagine) dichiara un portafoglio ordini in miglioramento, il 27% registrano un aggravamento, con un saldo positivo +1%; il 47% (in salita dal precedente 45%) ritiene che per i prossimi mesi non ci saranno variazioni nei volumi di produzione (32% prospetta incrementi, 21% contrazioni); si conferma al 68% la quota di imprese che non pensa di modificare la forza lavoro (20% prevede aumenti, 12% ridimensionamenti).

