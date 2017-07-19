Meta: avvocato generale Ue propone rigetto ricorsi sentenze su rilascio documenti interni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 feb - Le richieste rientravano nell'ambito di un'indagine per abuso di posizione dominante, riguardante in particolare l'utilizzo dei dati (Facebook Data) e il servizio Facebook Marketplace.

Le controversie hanno origine da due decisioni della Commissione adottate nel 20201, con le quali quest'ultima, sulla base del regolamento di procedura in materia di concorrenza, aveva richiesto la comunicazione di documenti interni conservati da alcuni responsabili dell'impresa relativi a diversi anni. A seguito di procedimenti sommari, la Commissione aveva adottato decisioni di modifica che integravano una procedura di virtual data room destinata a disciplinare l'accesso a taluni documenti contenenti dati personali sensibili. Con due sentenze del 24 maggio 2023, il Tribunale ha respinto i ricorsi della Meta Platforms Ireland, dichiarando in particolare che le richieste di informazioni erano sufficientemente motivate, necessarie e proporzionate e che rispettavano il diritto al rispetto della vita privata e il principio di buona amministrazione.

L'avvocato generale ricorsa che la Commissione dispone in forza del regolamento di procedura in materia di concorrenza, di un 'ampio potere di indagine che le consente di richiedere tutte le informazioni necessarie'.

L'avvocato generale ritiene che il Tribunale abbia correttamente confermato la legittimita' delle decisioni della Commissione, rilevando che i termini di ricerca utilizzati soddisfacevano il principio di necessita' previsto dal regolamento di procedura in materia di concorrenza.

Il Tribunale ha quindi stabilito 'senza travisamenti' che la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che i documenti cosi' individuati potessero contribuire alla verifica delle presunte infrazioni, nonostante la presenza di numerosi documenti non pertinenti. Inoltre l'esame della necessita' e della proporzionalita' non puo' fondarsi su criteri puramente quantitativi.

Aps

(RADIOCOR) 26-02-26 17:53:18 (0676) 5 NNNN