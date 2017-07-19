Meloni: ricorda terremoto L'Aquila, regione seppe rialzarsi con dignita' e forza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - "Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpi' L'Aquila e l'Abruzzo. Spezzo' vite, comunita', abitudini. E lascio' un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarieta' e vicinanza". Cosi' la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social. "Nel ricordo del terremoto dell'Aquila del 2009 - aggiunge Meloni - l'Italia si stringe - oggi come ieri - alle vittime e alla popolazione colpita. A una regione che ha saputo rialzarsi con dignita' e forza. Ricordare vuol dire anche questo: continuare a esserci. Con serieta' e responsabilita'".

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