Meloni: rafforzare spese difesa resta necessario ma priorita' ora e' economia

Trump e impegni Nato? 'Non mi devo giustificare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Sul tema della difesa, sulla necessita' di fare dei piccoli passi in avanti per rafforzare le proprie spese di difesa, devo oggi dare la priorita' a quello che accade a livello economico, perche' se non ho piu' una nazione non c'e' nemmeno bisogno che la difendo. Quindi prima la devo mettere in sicurezza e poi la difendo". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto lavoro. "Non credo di dovermi giustificare per quello che faccio a difesa dell'interesse nazionale italiano, non ho cambiato idea sul tema delle spese di difesa, particolarmente in questo scenario, penso che si possa condividere che essere autosufficienti rispetto alla propria capacita' di difendersi sia un tema non secondario", ha proseguito rispondendo a una domanda sulle posizioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e in particolare sugli impegni Nato. "Ci si adegua anche allo scenario nel quale ci si muove", ha specificato.

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(RADIOCOR) 28-04-26 18:53:05 (0707)GOV 5 NNNN