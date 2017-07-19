Meloni: l'Italia e' tornata ad essere attrattiva per gli investimenti esteri

'Economia e' solida, sistema industriale di prim'ordine' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - "Anche grazie alla solidita' e alla credibilita' dell'attuale Governo, l'Italia e' tornata cosi' ad essere un mercato attrattivo per gli investimenti esteri". Lo rivendica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla terza edizione dell'Italian Investment Council, in corso a Roma, promosso da Remind. La premier cita "l'ultima edizione dell'EY Attractiveness Survey", secondo cui "il numero degli investimenti diretti esteri in Italia e' quasi raddoppiato rispetto al periodo pre-Covid. Inoltre, negli ultimi anni, sono stati conclusi accordi molto significativi con nazioni estere e grandi aziende che consentiranno di portare complessivamente in Italia oltre 80 miliardi di euro di nuovi investimenti. L'Italia ha un'economia solida e un sistema industriale e manifatturiero di prim'ordine, in grado di integrarsi con chi vuole avviare un'attivita' in Italia".

