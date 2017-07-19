Medio Oriente: Orsini, Ue prende atto di problemi, ma bisogna fare qualcosa

"Nessuna misura pronta" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - "Mi fa piacere che l'Europa prenda atto dei problemi che abbiamo, ma bisogna che Bruxelles faccia qualcosa. Non e' possibile che oggi, con lo stato di emergenza che abbiamo, siamo ancora a capire quale sia la medicina da prendere e che non ci sia nessuna misura pronta". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato durante il convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure. "Sui costi energetici oggi non abbiamo nessuna misura pronta nel cassetto e ancora vediamo dichiarazioni dove ci dicono che il problema non c'e'. Ma come fanno a dire che il problema non c'e'? Come fanno a non sospendere l'Ets, che impatta sul costo dell'energia tantissimo? Ancora oggi la discussione non avviene", ha detto Orsini, sottolineando che "e' come quando si vede che la casa prende fuoco e invece di metterci dell'acqua ci si mette della benzina. Bisogna che in Europa qualcuno prenda una decisione, lo stiamo dicendo con forza". Il numero uno degli industriali ha sottolineato che "la nostra paura e' che non siano in grado di darci velocemente soluzioni".

Ars

(RADIOCOR) 17-04-26 10:59:54 (0255) 5 NNNN