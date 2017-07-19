Medio Oriente: Orsini, Europa miope su crisi, forse dobbiamo cambiare chi ci governa in Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - Se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare "diventerebbe un problema. Noi cominciamo ad avere problemi nel reperire dei prodotti sugli scaffali in Sicilia, cominciamo ad avere problemi con i voli aerei. E' logico che quando abbiamo questi tipi di problemi fare impresa e' veramente complicato e mi meraviglia onestamente che l'Europa ancora non stia vedendo questa cosa". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure. "Mi meraviglia che l'Europa non abbia pronte misure e che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico, mentre ancora oggi l'euro scambia attorno a 1,16-1,17 dollari. Questo veramente mi spaventa, forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa", ha detto il numero uno degli industriali.

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(RADIOCOR) 17-04-26 09:08:03 (0178) 5 NNNN