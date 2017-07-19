Mattarella: lavoro fondamento essenziale nostra convivenza e vita democratica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - "Siamo a Pontedera per celebrare, oggi, il lavoro italiano, fondamento essenziale della nostra convivenza, del nostro progredire, della nostra vita democratica". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo le celebrazioni per la Festa del Lavoro con una visita allo stabilimento della Piaggio. "Domani, Primo maggio, e' la festa dei lavoratori di tutto il mondo. E' una festa della Repubblica, che sul lavoro si fonda. Anticiparne la celebrazione in questo luogo cosi' iconico ricorda il cammino del nostro Paese con le sue fatiche e i suoi successi, il dinamismo che ha fatto breccia nei mercati e nell'immaginario collettivo, sottolinea la tessitura della solidarieta' e dei diritti in fabbrica e fuori di essa". Il Capo dello Stato ha sottolineato ancora che "il lavoro plasma il nostro essere e il nostro futuro. Contribuisce a far mettere radici, a renderci artefici, protagonisti, responsabili della societa' che lasciamo a figli e nipoti".

"Il lavoro e' presidio della societa'. E' espressione della liberta' della persona e dell'intera comunita'. E' dignita'.

E' strumento di partecipazione, di costruzione. L'obiettivo di una piena e buona occupazione e' iscritto tra quelli della nostra democrazia". Il Presidente della Repubblica rileva quindi che "fu una scelta coraggiosa e lungimirante quella dell'articolo 1 della Costituzione, che defini', con magistrale brevita', un insieme assai denso di valori, nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata".

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(RADIOCOR) 30-04-26 13:34:51 (0503) 5 NNNN