Mattarella: giovani hanno molta voglia costruire, a volte da adulti disattenzione

Sanno comunicare con strumenti nuovi, diffidarne e' un errore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - "I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire.

Forse il grande mutamento demografico che stiamo attraversando, e che dovremmo capovolgere, induce talvolta negli adulti disattenzione verso i giovani". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica che si e' svolta al Quirinale.

"L'impressione e' che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Non ci si accorge, sovente, del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo cosi' diverso da quello in cui i loro genitori sono cresciuti". Mattarella ha ricordato che "il filo che collega quest'anno molte vostre storie e' 'sperimentare e comunicare solidarieta''. Sono due campi, comunicare e sperimentare, di grande importanza in questo nostro tempo, cosi' veloce e cosi' globale nelle trasformazioni. I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalita' inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne e' un errore. E' possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi". Il Capo dello Stato ha aggiunto che "i giovani devono poter 'sperimentare', provare a camminare da soli, cercare il loro sentiero, definire il proprio percorso. 'Sperimentare e comunicare' vuol dire iniziare a essere protagonisti del proprio futuro.

'Sperimentare e comunicare' solidarieta' vuol dire, inoltre, prendere la propria strada per costruire giustizia; non limitarsi e seguire strade, anche buone, gia' battute".

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(RADIOCOR) 07-05-26 12:21:45 (0401) 5 NNNN