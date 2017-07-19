Mase: avviata consultazione pubblica per Piano nazionale di ripristino natura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste e con il supporto di Ispra, ha avviato la consultazione pubblica sul Piano nazionale di ripristino della natura (Pnr), lo strumento strategico attraverso cui l'Italia dara' attuazione al Regolamento (Ue) 2024/1991. La consultazione e' aperta da ieri, 23 aprile, fino al 9 giugno 2026 e si svolge sulla piattaforma ParteciPA, dove e' possibile consultare i materiali e inviare contributi. Come spiegato in una nota, l'iniziativa si inserisce nel percorso nazionale gia' avviato per la definizione del Piano, elemento chiave per contrastare la perdita di biodiversita' e rafforzare la resilienza degli ecosistemi, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei. Attraverso la consultazione si punta a raccogliere contributi da cittadini, istituzioni, enti territoriali, comunita' scientifica e portatori di interesse. L'obiettivo e' integrare i vari contributi nella definizione del Piano, assicurando un approccio condiviso e coerente con le specificita' dei territori.

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