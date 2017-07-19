Marche: tornano gli eventi di Conero & riviera sportime e city tennis tour 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Dopo il successo delle scorse edizioni, le Marche e in particolare la Riviera del Conero sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre, tornano gli eventi di Conero & Riviera Sportime e da marzo a dicembre si terra' il City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attivita' sportive per tutte le eta' e per tutti i livelli. Conero & Riviera Sportime, giunta alla sua quindicesima edizione, e' un'iniziativa che da anni promuove lo sport e il turismo nella Riviera del Conero, creando una rete che unisce societa' sportive e operatori turistici. Nata nel 2012 per promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione, la manifestazione si e' evoluta, ampliando l'offerta con ben 16 discipline sportive. Oltre al tennis, spazio a padel beach volley, calcetto, vela, wind-surf, canoa, sup, pedalo', gite in barca e attivita' immerse nella natura come il bike e le attivita' equestri lungo i sentieri del Conero.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-05-26 10:33:25 (0136)PA 5 NNNN