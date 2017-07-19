Marche: stanziati quasi 1,5 milioni per i Centri per la famiglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Aiuto a domicilio per i neogenitori e psicologi presenti anche nei luoghi frequentati dai ragazzi. Sono alcune delle novita' del piano regionale da 1.479.500 euro per il rafforzamento dei Centri per la famiglia, approvato dalla giunta regionale delle Marche e ora all'esame della Commissione assembleare e del Consiglio delle Autonomie Locali. L'intervento punta a rafforzare i Centri per la famiglia come punti di riferimento per orientarsi tra servizi educativi, sociali, sanitari ed economici, rendendo piu' semplice l'accesso alle informazioni e al supporto. Una parte significativa e' destinata ai servizi di ascolto e counseling per adolescenti e genitori, con psicologi ed educatori presenti non solo nei Centri ma anche nei luoghi di aggregazione giovanile, grazie a unita' mobili pensate per intercettare situazioni di disagio prima che diventino emergenze.

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(RADIOCOR) 09-05-26 11:16:58 (0202)SAN,PA 5 NNNN