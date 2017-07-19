Marche: Regione protagonista con sei startup d'eccellenza a Smau Parigi 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Sono sei le startup marchigiane che hanno rappresentato la Regione Marche a SMAU Paris 2026, uno degli appuntamenti europei di riferimento dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative, in corso alla Station F di Parigi, il piu' grande campus di startup al mondo. Energia, cybersecurity, materiali avanzati, digitale per la cultura, sicurezza urbana e mobilita' industriale: ambiti diversi, un'unica cifra comune, la capacita' di trasformare tecnologia e ricerca in soluzioni pronte per il mercato. Una vetrina internazionale, ma soprattutto un luogo di relazioni e opportunita' concrete per l'internazionalizzazione dell'innovazione, capace di mettere in rete territori, imprese e competenze in una dimensione europea.

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(RADIOCOR) 19-04-26 17:54:37 (0413)PA 5 NNNN