Marche: Regione protagonista con sei startup d'eccellenza a Smau Parigi 2026 -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Per le Marche SMAU Paris non e' solo un'occasione di visibilita' - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico e all'Innovazione, Giacomo Bugaro - ma un passaggio strategico.
Significa consolidare la presenza delle nostre startup nei circuiti europei dell'innovazione, rafforzare relazioni industriali e creare le condizioni per attrarre investimenti.
Un contesto che consente alle imprese innovative marchigiane di accedere a competenze, risorse e occasioni di crescita fondamentali per competere su mercati sempre piu' complessi'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 19-04-26 17:55:17 (0414)PA 5 NNNN