Marche: rafforzati gli interventi a tutela dei minori in fragilita' familiare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - Le risorse finanziano forme di affidamento etero-familiare e intra-familiare, sia a tempo pieno sia part-time, prevedendo contributi commisurati al parametro base regionale e maggiorazioni specifiche per neonati, minorenni con disabilita' e famiglie affidatarie in rete. L'obiettivo e' garantire condizioni di accoglienza stabili e di qualita', sostenendo economicamente le famiglie affidatarie e favorendo la continuita' affettiva ed educativa del minore.Per i casi in cui l'accoglienza familiare non sia praticabile, la Regione stanzia 4,6 milioni di euro per rimborsare ai Comuni le spese delle rette in strutture residenziali socioeducative autorizzate. Il contributo regionale tutela in modo particolare: i Comuni di piccole dimensioni, per i quali e' prevista una copertura fino al 90% della spesa; i minorenni stranieri non accompagnati, per i quali e' garantito almeno il 40% della spesa ammissibile.

