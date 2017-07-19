Marche: presentato nuovo corso formazione per addetti a produzione di calzature -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - Dalla sua fondazione a oggi, l'Accademia HModa ha erogato oltre 3.600 ore di formazione, coinvolgendo circa 140 studenti e registrando un tasso medio di inserimento lavorativo di quasi l'80%, dati che confermano l'efficacia di un modello formativo costruito sui fabbisogni concreti delle imprese.

Un modello che integra percorsi finanziati pubblicamente con progetti sviluppati in collaborazione diretta con aziende e maison del lusso, e che ha portato alla costruzione di una rete di oltre 30 partner industriali. Accademia HModa contribuisce cosi' alla formazione di figure professionali altamente specializzate nelle principali lavorazioni della calzatura di alta gamma - dal taglio all'orlatura, dal montaggio al finissaggio - affiancando alle competenze tecniche anche contenuti su innovazione e sostenibilita'.

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