Marche: oltre 78 mln fondi Ue per imprese, mobilita', acqua e housing sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - La Regione Marche aggiorna il Programma FESR 2021-2027 per adattarlo alle nuove priorita' dell'Unione Europea e rafforzare gli investimenti su sviluppo economico, reti energetiche per la mobilita', sostenibilita' ambientale e politiche sociali. La proposta di modifica, presentata dalla giunta regionale all'Assemblea legislativa, introduce una riprogrammazione complessiva di oltre 78 milioni di euro di fondi europei. La parte piu' consistente dei finanziamenti riguarda la nuova Priorita' 6, alla quale vengono destinati 42,7 mln per sostenere le imprese marchigiane nello sviluppo delle tecnologie strategiche europee STEP. Con la Priorita' 7, dedicata a 'energia e mobilita'' e finanziata con 12,4 mln, la Regione punta al potenziamento dell'infrastruttura energetica a supporto della mobilita' sostenibile, sostenendo la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture di ricarica elettrica per autobus e servizi di trasporto pubblico. La Priorita' 8, con 5,6 mln, e' dedicata alla gestione dell'acqua e alla depurazione. Novita' assoluta e' la Priorita' 9, che destina 17,8 mln all'housing sociale e sostenibile.

com-Dca.

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