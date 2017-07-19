Marche: oltre 78 mln fondi Ue per imprese, mobilita', acqua e housing sociale -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Ritengo questo provvedimento un passaggio fondamentale per i prossimi venti mesi di legislatura - ha detto in aula l'assessore alle Politiche comunitarie, Giacomo Bugaro - Queste risorse saranno determinanti per sostenere il tessuto economico della nostra regione in una fase storica particolarmente complessa.
Si tratta dell'atto conclusivo della programmazione 2021-2027; dal prossimo semestre, infatti, si aprira' il tavolo negoziale per il periodo 2028-2034. Dobbiamo essere consapevoli che la prossima stagione di programmazione potrebbe presentare sfide significative. In quest'ottica, abbiamo ritenuto opportuno sfruttare le flessibilita' del nuovo regolamento per potenziare la nostra capacita' di risposta alle priorita' emergenti'.
com-Dca.
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