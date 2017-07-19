Marche: ok intesa per valorizzare Villa Buonaccorsi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - La nota informa che il ministero ha deciso 'di investire risorse ingenti nel processo di recupero', per realizzare una 'valorizzazione integrata, intesa come insieme coordinato di azioni per migliorare le condizioni di fruizione pubblica e l'accessibilita' fisica e culturale, con particolare attenzione all'inclusione delle persone con disabilita'. In questo contesto verranno potenziati i servizi di accoglienza, per la didattica e la mediazione culturale'.

