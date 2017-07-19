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            Marche: nuovo ciclo di webinar del progetto 'dritti al punto'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - La Regione Marche rilancia il progetto 'Bussola Digitale forma con DigComp' proponendo un nuovo ciclo di webinar per rafforzare le competenze digitali, finanziato dall'iniziativa 'Dritti al Punto', promossa nell'ambito del bando nazionale del Fondo Repubblica Digitale (Impresa Sociale), in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. 'Con il nuovo ciclo di webinar - dichiara Tiziano Consoli, assessore regionale alla Digitalizzazione - vogliamo rafforzare una visione concreta e inclusiva della trasformazione digitale, mettendo a disposizione dei marchigiani contenuti di qualita', competenze autorevoli e occasioni di aggiornamento su temi e pratiche che stanno cambiando la vita delle persone, il mondo del lavoro e la dimensione dei servizi pubblici e privati erogati online'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 25-04-26 14:44:45 (0315)PA 5 NNNN

              


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